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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Социальная ответственность бизнеса

Прямой эфир 5 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

С каждым годом Хабаровск преображается в лучшую стороны, производится ремонт домов и улиц облагораживаются общественные пространства, появляются арт объекты. Однако это не только заслуга властей. Бизнес тоже вносит немалую лепту в эти процессы. Именно это в прямом эфире ради «Комсомольская правда - Хабаровск» обсудили с Натальей Александровной Бакаевской, заместителем директора ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

Наталья Бакаевская, заместитель директора ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»

Наталья Бакаевская, заместитель директора ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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