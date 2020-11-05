Это Хабаровск! Социальная ответственность бизнеса

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С каждым годом Хабаровск преображается в лучшую стороны, производится ремонт домов и улиц облагораживаются общественные пространства, появляются арт объекты. Однако это не только заслуга властей. Бизнес тоже вносит немалую лепту в эти процессы. Именно это в прямом эфире ради «Комсомольская правда - Хабаровск» обсудили с Натальей Александровной Бакаевской, заместителем директора ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».