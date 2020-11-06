Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 6 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 6 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 17441. Из них вылечились 11796 человек, скончались 143. За последние сутки в регионе выявили 234 новых случая заболевания. До данным на вечер 5 ноября, получают лечение 5502 человека, из них в стационаре 2477, амбулаторно 3025. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 5 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске -181, в Хабаровском районе - семь, в Комсомольске-на-Амуре - 23, в районе имени Лазо - 16, в Бикинском районе - семь, в Ульчском районе - один, в Николаевском районе - один, в Охотском районе - один, в Вяземском районе - четыре.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.