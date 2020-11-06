«Видны остатки гробов, кости. Что делать с этим мы знаем»: остров в Хабаровском крае избавляется от погоста Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В нацпарке «Шантарские острова» назрела большая проблема – с каждым годом погост на Большом Шантаре стремительно исчезает с лица земли. На этой территории некогда было целое поселение, бурлила жизнь. В 60-70 годах прошлого века местных жителей переселили на материк, об их присутствии здесь напоминали некоторые детали. Например, местное кладбище.

МОГИЛЫ НА ОСТРОВЕ

Ранее сообщалось, что буквально за могильной плитой крылась трагедия 70-летней давности. В конце 2019 года сотрудники «Заповедного Приамурья» отчитались наводили на захоронениях порядок, составляли их реестр. Тогда же обнаружили могилу начальника партии Ивана Васильевича Нагорных и проводника Г.И. Чепалова. Оба работали в составе геодезической экспедиции, возглавляемой легендарным Г.А. Федосеевым, автором романов «Смерть меня подождет» и «Злой дух Ямбуя».

- Эти люди создавали карту Шантарских островов. Их похоронили на острове 71 год назад. Специалисты искали могилы несколько лет, но безрезультатно. Живущие в поселке Чегдомын переселенцы с острова рассказали, что река, изменив русло, унесла в вечность более чем полкладбища, включая и могилу Нагорных. Позже каменную плиту с захоронения все-таки нашли на территории погоста под старыми ветками, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Река, изменив русло, унесла в вечность более чем полкладбища, включая и могилу Нагорных Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Позже после сообщений в СМИ о находке откликнулся родственник Ивана Нагорных. Племянник из Нижегородской области рассказал некоторые подробности гибели дяди. Так, стало известно, что первый составитель карт Шантарских островов был застрелен в 1949 году рабочим, который пытался бежать за границу.

КЛАДБИЩЕ С ОСТАНКАМИ, НО БЕЗ СВЕДЕНИЙ

Сейчас ситуацию с кладбищем не иначе как печальной не назовешь. Погост размывает вода, а документов по нему почему-то нет. Руководство «Заповедного Приамурья» уже отправляло запросы в администрацию Тугуро-Чумиканского района и в Государственный архив Хабаровского края.

- Мы решили поднять вопрос, как сохранить уже обнаруженные могилы и уточнить списки других захоронений, - рассказал руководитель национального парка «Шантарские острова» Иван Насонов. – На все наши обращения мы получили один и тот же, по сути, ответ, что сведений о кладбище не имеется.

Обратились специалисты в правительство Хабаровского края, но и оттуда пришел ответ, что данных нет. Пока переписка с чиновниками не дала результата, зато природа активно действует. По наблюдениям специалистов, ежегодно весной при сходе снега и таянии льда на реке Якшина вода размывает захоронения.

- Измерял, в год кладбище уходит сантиметров на 30, - уточнил специалист по туризму ФГБУ «Заповедное Приамурье» Виктор Маташов, осматривающий территории Большого Шантара каждый полевой сезон. – До захоронения Нагорных осталось три метра.

В свою очередь Иван Насонов добавляет:

- По урезу видны остатки гробов, кости. Что делать с этим мы знаем.

Отметим также, что в рамках действующего законодательства, сотрудники национального парка не могут выполнять работы, например, по укреплению берегов. Земли этой особо охраняемой природной территории еще относятся к лесному фонду и в собственность национального парка не переведены. Не закончено и лесоустройство Шантарских островов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПОИСКИ РОДСТВЕННИКОВ УСОПШИХ

Пока в правительстве края озвучили предложение поднять статус месту захоронения Ивана Нагорных. Однако пока не ясно, каким образом это сделать. Решение проблемы откладывается на неопределенный срок, а пока специалисты «Заповедного Приамурья» разыскивают родственников людей, которые жили в поселке Большой Шантар на одноименном острове и были похоронены на местном кладбище. Если вы знаете о ком-либо или приходитесь родственником усопших, пожалуйста, сообщите об этом на электронную почту info@zapovedamur.ru.