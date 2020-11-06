В Хабаровске снесут единственный частный дом в микрорайоне «Строитель» Фото: Администрация Хабаровска

Транспортная проблема в микрорайоне «Строитель» известна всем, кто пытался в час пик туда заехать, или, наоборот, выехать оттуда. Строительство продолжается, новые дома вводятся в эксплуатацию, количество жителей, а значит и машин, растет, как следствие - дорожная ситуация становится все хуже.

Микрорайону явно не хватает хотя бы одного выезда, и самое смешное, что в плане он есть. Но планы и то, как вышло на самом деле - две большие разницы. На месте, где должен был располагаться широкий проезд, сейчас стоит частный дом - единственный в «Строителе». Сносить его, когда шло планирование и массовая застройка района, не стали.

Подробности канули в историю, но, по словам знающих людей, застройщик долго пытался сторговаться с хозяином частного жилья, чтобы выкупить его, снести дом и построить дорогу, но стороны так и не пришли к компромиссу - предложенная цена не устроила хозяина строения. Шел торг, в итоге стоимость проблемного дома взлетела настолько, что строители просто махнули рукой и оставили все как есть.

Если раньше это было небольшим неудобством для людей, живущих в микрорайоне, то сейчас стало настоящей проблемой, и люди обратились в мэрию Хабаровска с просьбой навести порядок. По крайней мере, так об этом рассказывают сами городские чиновники.

- В администрацию города поступило коллективное обращение от хабаровчан, живущих в этом микрорайоне, - отметил Иван Стицкий, начальник отдела городского департамента архитектуры и землепользования. - Граждане жалуются на сложную транспортную ситуацию, возникшую в нем, в частности их не устраивает то, что частный дом №18 по улице Песчаной блокирует им выезд на улицу Павла Морозова и представляет помеху для пешеходов.

Коллективное обращение заставило решиться мэрию на беспрецедентный для Хабаровска шаг - изъятие земельного участка, на котором возведено строение. Это решение поддержали и депутаты городской думы. Законы Российской Федерации это сделать позволяют, другое дело, что раньше в Хабаровске к таким методам не прибегали.

- Законодательством предусмотрена выплата владельцам денежной компенсации, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Чтобы определить ее размеры, будут привлечены независимые оценщики, которые и назначат цену за сам дом, землю, на которой он расположен, а также на все иные капитальные постройки, находящиеся на участке (если они прошли госрегистрацию). В сумму компенсации включаются также расходы владельцев строения на переезд из него.

Если собственника опять не устроит сумма компенсации, вопрос будет решаться через суд - подчеркнули в ведомстве. Кстати, этот случай может стать прецедентом - в Хабаровске есть еще несколько подобных строений, мешающих развитию инфраструктуры.