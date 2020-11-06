«Что ни снег, то стоит весь город»: дневной Хабаровск сковали пробки в девять баллов

На дорогах гололед и плохая видимость Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Есть в Хабаровске (да и во многих городах страны, кстати, тоже) примета: если с самого утра идет снег, то быть пробкам. Это подтверждается каждую непогоду, например, сегодня, 6 ноября. Снег идет крупными хлопьями несколько часов и, несмотря на день, почти весь Хабаровск стоит.

Пробками скованы основные улицы города: Воронежская, Большая, проспект 60-летия Октября, Серышева, Карла Маркса, Ленина, частично Краснореченская (от Оборонной до Индустриальной). На удивление не особенно большая пробка на улице Павла Морозова. Здесь есть затор от ТЦ «Подсолнух» до «Леруа Мерлен». Но это только пока.

Основные пробки сосредоточены в центре города. Более спокойно в Кировском районе после Трехгорной, в Индустриальном районе - после Узловой.В целом дорожная обстановка в Хабаровске, согласно данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в девять баллов. Ограничений движения пока не вводилось. Все краски пробок, вероятно, раскроются вечером.

На дорогах гололед и плохая видимость, будьте аккуратны, соблюдайте правила дорожного движения!