Заммэра Хабаровска по социальным вопросам: «Мы высказались за очную форму обучения школьников»

Многие главы районов региона обратились с просьбой не вводить дистанционный формат обучения в школах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судьбу дальнейшего обучения школьников Хабаровского края решали на штабе по коронавирусу. На выбор три варианта: очное обучение, «удаленка» или продление каникул. Многие главы районов региона обратились с просьбой не вводить дистанционный формат и другие меры в сфере образования.

- Первые-пятые классы в понедельник начинают учиться в очном формате на территории всего региона с учетом требований Роспотребнадзора. Мэру Хабаровска, главе Комсомольска-на-Амуре и другим главам органов местного самоуправления до вечера 6 ноября необходимо в зависимости от обстановки принять решение о целесообразности перевода с 9 ноября на дистанционную форму обучения учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, - написал в своем телеграмм-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Окончательное решение региональные власти будут принимать после совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, которое пройдет 6 ноября.

- Мы считаем, что нужно начинать учебу в очном режиме и дальше по ситуации принимать решение. У нас предприняты все меры для безопасного нахождения детей в школе. Во всех учреждениях есть обеззараживатели, санитайзеры, разделение потоков и так далее. Если 20 процентов детей заболевает, мы их отправляем на карантин. И неважно - ОРВИ болеют школьники или коронавирусом, - сказала «КП» Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Напомним, что 5 ноября был зафиксирован очередной антирекорд - 234 случая заражения COVID-19. Ежесуточный прирост заболевших - 1,2-1,4 процента, это выше, чем в целом по стране.