Локдауна в Хабаровском крае не будет: в региональном правительстве прошел штаб по коронавирусу Фото: Правительство Хабаровского края

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае продолжает оставаться очень напряженной. Так, по данным краевого Роспотребнадзора, ежесуточный прирост заболевших - 1,2-1,4%, это выше, чем в целом по стране. И по словам начальника краевого управления Татьяны Зайцевой, такая тенденция сохраняется уже седьмую неделю подряд.

Всего же с начала пандемии на территории Хабаровского края выявлено 17 441 человек с вирусом COVID-19. За это время скончались 143 человека, выздоровели 11 796 человек. 2477 человек лечатся в стационарах, 3025 - амбулаторно. В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Накануне был зафиксирован очередной антирекорд - 234 заболевших.

На этом фоне правительству региона приходится решать непростую задачу - с одной стороны, как остановить распространение коронавируса, с другой - не разрушить едва начавшую оживать после глобального карантина экономику. Так что основные вопросы, которые обсуждаются сейчас: это условия перевода работников старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на самоизоляцию, контроль за перевозкой пассажиров в общественном и междугороднем транспорте и меры по ограничению работы предприятий сферы услуг, общепита и торговых центров.

- Мы смотрим на количество больных и заболевших, сегодня в основном это госслужащие, врачи, офисные работники, а ограничения касаются пока только малого бизнеса, - подчеркнул Андрей Веретенников, председатель совета по предпринимательству и председатель ассоциации рестораторов Хабаровского края. - Потом эти служащие в любом случае получат свою зарплату в конце месяца, а вот зарплату сотрудникам наших предприятий выдать будет уже сложно.

Предприниматель призвал не только обсуждать ограничения, но и меры поддержки малого и среднего бизнеса, больше всего страдающего от этих ограничений. В свою очередь Михаил Дегтярев отметил, что к введению новых ограничений следует подходить взвешенно. Также будет принято решение о выходе школьников с каникул.

- Мы не планируем так называемый локдаун в Хабаровском крае. Сегодня в режиме ВКС состоится совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, после чего мы определимся, какие еще меры стоит предпринять. Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Что касается коечного фонда для больных коронавирусом, то сегодня он составляет 2932 койки, за неделю его увеличили на 326 единиц. В краевой минздрав поступили 140 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги распределены по больницам на закупку лекарственных препаратов и проведение кислородных систем.

Краевым минздравом также определен порядок обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом. Хабаровскому краю, напомним, правительство РФ на эти цели выделило еще около 50 миллионов рублей. Лечащий врач будет делать назначения, выписывать бесплатные рецепты. К доставке лекарств больным планируется привлечь волонтеров. Поликлиники уже проводят необходимые для приобретения медикаментов конкурсные процедуры.