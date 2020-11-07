Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на утро 7 ноября 2020 года

Многие предприятия торговли и здравоохранения предлагают посетителям бесплатные одноразовые маски Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По последним данным минздрава Хабаровского края, за минувшие сутки прибавило 236 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольший прирост дал Хабаровск – плюс 181 заболевший, в Нанайском районе – плюс 36, в Хабаровском районе – плюс 7, районе им. Лазо – плюс 4, в Верхнебуреинском – плюс 3. Комсомольск-на-Амуре, Вяземский, Бикинский, Ульчский и им. Полины Осипенко районы – по плюс одному заболевшему.

Выздоровели 105 человек. В тяжелом состоянии двадцать человек, 19 на искусственной вентиляции легких. Один человек скончался.

В Хабаровском крае развернута 2951 койка. Количество свободных – 525.

Нарастающим итогом с начала эпидемии в Хабаровском крае заболели коронавирусом 17677 человек, из них 11901 выздоровели, 144 человека скончались. Сейчас на лечении находятся 5632, из них в стационаре 2426, амбулаторно 3206.

Напомним, в Хабаровском крае ужесточены меры противодействия распространению коронавируса. Работодателям настоятельно рекомендуют отправить на удаленную работу максимально возможное число сотрудников. Пожилым людям, а также всем, кто находится в группе риска по коронавирусу, необходимо сократить взаимодействие с окружающим миром: реже выходить из дома, меньше пользоваться общественным транспортом.

Всем без исключения (да, даже если вы считаете себя здоровым со стальным иммунитетом) в местах массового пребывания людей необходимо носить маски. Администрация предприятия в лице уполномоченных сотрудников вправе отказать в обслуживании или не допустить на свою территорию гражданина, нарушающего масочный режим.