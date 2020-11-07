В Хабаровске скандал с гаражами у детского сада омрачил снежное субботнее утро

Скандал с гаражами у детского сада омрачил снежное субботнее утро Фото: Ольга КИВА

Скандал с гаражами у детского сада омрачил снежное субботнее утро. Напомним, группа активных товарищей из правления ЖСК №14 очень хочет поставить гаражи практически вплотную к забору детского сада №208. При этом заведующая детского сада узнала о неприятном соседстве, когда у ограды начали отсыпать участок. Возмутились происходящим и родители, которые написали коллективное письмо с просьбой остановить строительство. Самое интересное, что против стройки и жильцы дома №6 по лице Ворошилова, за которым закреплена территория, но их мнения, как говорится, никто не спрашивал. Точнее спросили для галочки и продолжают осваивать территорию на свое усмотрение.

ВЕРОЛОМНОЕ ВТОРЖЕНИЕ

Скандал с гаражами начался в октябре 2020 года. Тогда неравнодушные родители и сотрудники дошкольного учреждения устроили мини-пикет, на который вынуждены были прийти представители администрации и Горэлектросетей. При этом никто из них не подтвердил, что разрешение на строительство гаражей давали. Тогда дискуссия сторон закончилась тем, что работы приостанавливают до того момента, пока сотрудники Роспотребнадзора не выскажут свое экспертное мнение. После этого настало затишье. И вот утром 7 ноября у забора детского сада опять загудела тяжелая техника. Происходящее заметили живущие в соседних домах сотрудники детского сада и родители, которые поспешили на место происшествия.

Если в прошлый раз против толпы недовольных родителей был только один человек в черных очках, то сейчас «банда» была куда богаче «специалистами». Ольга Демидова, мама одного из воспитанников детсада, оказалась очевидцем происходящего. Надо сказать, что ситуация походила на анекдот, над которым смеяться совсем не хочется.

Утром 7 ноября у забора детского сада опять загудела тяжелая техника Фото: Ольга КИВА

- В прошлый раз спор остановился на том, что нужно дождаться ответа из Роспотребнадзора, чтобы проверить законность установки гаражей. И вроде бы все было понятно на тот момент. Однако группа товарищей «За гаражи» вероломно нарушила «пакт о ненападении», согнав технику в субботнее утро на территорию, - рассказывает Ольга.

На месте уже был представитель администрации, который также пытался донести до горе-строителей, что ставить гаражи нельзя – нормативы не позволяют, да и ответа от экспертов еще нет. Кто-то расторопный раздобыл рулетку, начались замеры, итоги которых понятное дело ожиданий нарушителей не оправдали. Метража явно не хватало для установки боксов. Тем не менее, те, кто ратовал за гаражи, отчаянно прикрывались фактом, что земля их и значит, делают, что хотят. Особенно рьяно трясла этим обстоятельством, как красным флагом, председатель правления ЖСК №14. Бездушные глаза на ее лице не выказывали эмоций, она спокойно продолжала настаивать только на одном: «Все равно поставлю».

ИТОГИ УЛИЧНОГО ДИСПУТА

Диспут на улице продолжался долго. Родители и сотрудники пытались донести до бедовых строителей проблемы, с которыми придется столкнуться в будущем – подтопление территории детского сада, загазованность, угроза, что дети попадут под колеса и это первое что приходит на ум. Никто не отменял СанПин и Правила благоустройства территорий в городе, но об этом тоже предпочли забыть. В ответ противников гаражей только назвали «Баба Яга против». После долгих препирательств работы опять приостановили. В качестве напоминания об этом на территории остались боксы, которые, как оказалось, просто некуда девать.

- Гаражи собираются ставить, на расстоянии 15 метров. Как именно, не понятно, вроде бы «елочкой», - подводит итог битвы в первую очередь за детскую безопасность заведующая детским садом Ульяна Пахомова. – При этом не было предоставлено ни одного документа, разрешающего строительство, решения собственников жилья, заключения Роспотребнадзора.

Остается гадать, сколько времени продлиться эта пауза.