Школьники Хабаровска будут учиться очно

К дистанционному обучению прибегнут только в крайнем случае, заверяют в управлении образования Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае заболеваемость коронавирусом продолжает оставаться на высоком уровне – последнюю неделю ежесуточно выявляется по двести с лишним новых заболевших. Поэтому в регионе ужесточены меры противодействия, повсеместно действует масочный режим, а школьников отправили на каникулы на неделю раньше обычного.

Однако все хорошее подходит к концу, и уже 9 ноября должна начаться вторая четверть. В пятницу на оперативном штабе по коронавирусу обсуждали формат учебы после окончания каникул: дистанционное или обычное, очное за партами в классе. Школьников 1-5 классов однозначно нужно учить очно, согласились участники заседания. Что касается 6-11 классов, то тут последнее слово решили оставить за муниципалитетами, ведь обстановка разнится. И не только по уровню заболеваемости, но и по технической оснащенности. Не везде по краю в семьях есть устойчивый интернет или «лишний» компьютер для школьника.

В Хабаровске с 9 ноября все ученики с 1 по 11 класс выходят на обучение в очном режиме, сообщили в мэрии. В школах обязательны к соблюдению все санитарные нормы, включая утренний фильтр и разделение потоков учащихся. В классах будут мониторить заболеваемость среди детей и педагогов. Если процент заболевших учеников в классе превысит 20 процентов, то класс закроют на карантин, дети будут учиться дистанционно.

Учитывая, что главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева все же рекомендовала для 6-11 классов дистанционку, предположу, что решение оставить детей на очном обучении, скорее, политическое. В среду по родительским чатам распространились сообщения о подключении школ Хабаровского края к платформе МЭШ – Московская электронная школа. Ответная реакция была в основном негативной: родители увидели в этом окончательный и бесповоротный переход на дистанционное обучение, началось тихое сопротивление. В итоге минобрнауки края пришлось давать разъяснения и организовывать горячую линию.

Судя по моему окружению, большинство родителей категорически против «обучения на расстоянии». Основные доводы: «Без учителя это не учеба» и «Он (она) не будет заниматься!». Добавьте сюда обычное волнение за ребенка – первоклашку страшно оставлять без присмотра, а подросток вполне может навести полный дом друзей, что тоже может привести к нехорошим последствиям.

Ну и все – родители, дети, учителя – еще не отошли от весеннего шока от дистанта. Когда через раз зависал Дневник.ру, дети путались в занятиях и заданиях, учителя лихорадочно пытались сориентироваться под валом домашних работ, сыпавшейся по электронной почте, мессенджерам и Дневнику.

Хотя, по моему личному опыту, когда педагоги разобрались что к чему, процесс пошел веселее. Наша учительница алгебры и геометрии, например, стала регулярно скидывать ссылки на видеоуроки и проводить консультации онлайн. А лекциями по истории и обществознанию в Zoom я заслушивалась вместе с ребенком. К сожалению, не все учителя в нашей школе смогли одолеть онлайн-технологии и разобраться в способах коммуницирования с учащимися, что вылилось в знатную нервотрепку для всех сторон.

Словом, вводить в таком контексте дистанционное обучение – значит, нагнетать напряженность в обществе. А нам же этого не надо.