Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на вечер 8 ноября 2020 года

Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на полдень 8 ноября 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края за прошедшие сутки на территории региона было выявлено 235 новых случаев заражения COVID-19. При этом 102 человека выздоровели. По-прежнему в инфекционных боксах находятся 24 тяжелобольных пациента с коронавирусной инфекцией. 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К счастью летальных исходов за последние сутки зарегистрировано не было.

Если считать по районам, то больше всего заболевших выявлено в Хабаровске – 193 человека. На втором месте идет Нанайский район – 19 заразившихся, на третьем месте Хабаровский район – 12 человек с выявленным COVID-19. В Комсомольске-на-Амуре, Вяземском и Бикинском районах по три человека заболевших за сутки, в Амурском районе – двое заразившихся.

Если брать нарастающим итогом, то с начала пандемии в Хабаровском крае было выявлено 17912 случаев заболевания COVID-19. При этом за все время выздоровело 12003 человека. 5765 пациента находится на лечении, из них в стационаре – 2397 человека, 3368 получают помощь амбулаторно. 144 человека умерло.

В Хабаровском крае сейчас развернута 2951 койка. Количество свободных коек – 554. Есть возможность задействовать дополнительные мощности если ситуация с заболеваемостью ухудшиться.

Сейчас правительство региона приходит к тому, что приходится ужесточать ограничительные меры для того, чтобы остановить распространение смертельно опасной инфекции. Идут проверки соблюдения масочного режима в предприятиях торговли и питания. Проверяют наличие масок и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте.

Работодателям рекомендовано как можно меньше заставлять своих сотрудников находиться на рабочем месте, и как можно больше переводить на удаленную схему работы. Особенно тех, кто попадает в группу риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией – людей старше 65 лет, беременных женщин, и тех кто имеет проблемы со здоровьем.