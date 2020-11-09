Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 9 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 9 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 18150. Из них вылечились 12029 человек, скончались 144. За последние сутки в регионе выявили 238 новых случаев заболевания. До данным на вечер 7 ноября, получают лечение 5765 человек, из них в стационаре 2397, амбулаторно 3368. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 7 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 193, в Комсомольске-на-Амуре - три, в Хабаровском районе - 12, в Амурском районе - два, в Вяземском районе - три, в Бикинском районе - три, в Нанайском районе - 19.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.