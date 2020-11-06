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Радио «Комсомольская Правда»

Кто ходит в гости по утрам? Права несовершеннолетних

Прямой эфир 6 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

20 ноября 1959 года была принята первая Декларация прав ребенка, которая провозглашала равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения, общественного происхождения и т. п. О том, какие мероприятия планируется провести в эту дату в Хабаровске нам рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае

Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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