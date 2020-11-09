Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Выпил - за руль не садись!

Прямой эфир 9 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Несмотря на практически регулярное ужесточение мер ответственности за вождение транспортного средства в состояниях алкогольного и наркотического опьянения проблема эта в нашем городе в частности и в стране в целом не теряет своей актуальности. О том какие меры принимаются для снижения неприятной статистики и что ждет как однажды попавшихся по глупости, так и злостных рецидивистов на рассказала Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города Хабаровска.

Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города Хабаровска

Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это - Хабаровск!Интересное

Рекомендуемые