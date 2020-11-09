Стоимость проезда в автобусах и трамваях Хабаровска повысится с 10 ноября

«КП-Хабаровск» рассказывает, где цена за билет станет выше Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске повышают стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и некоторых автобусах. С таким требованием выступил МУП «Городской электрический транспорт». «КП» -Хабаровск» рассказывает, где цена за билет станет выше.

Предприятие обратилось в краевой комитет по ценам и тарифам с расчетами: 28,6 рубля за проезд в автобусе днем, 66,13 рубля - вечером. В трамваях и троллейбусах цены за проезд выше: 44,08 рубля днем и 52,04 рубля - вечером.

Комитет с обращением о повышении стоимости проезда согласился, но цены утвердил другие. С 10 ноября проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах №№ 1С, 1Л, 29П на одного человека будет стоить 28 рублей днем и 31 рубль вечером. Аналогичная цена за провоз одного места багажа.

- В соответствии с законодательством срок действия утвержденных тарифов не может составлять менее одного года, соответственно, следующее изменение тарифов возможно не ранее 9 ноября 2021 года, - добавили в комитете по ценам и тарифам правительства Хабаровского края.