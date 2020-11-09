Чудовище вернулся в Хабаровский край и теперь гуляет с Красавицей: специалисты расшифровали данные фотоловушек стоящих в Анюйском нацпарке Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Чудовище – это кличка огромного и свирепого тигра, настоящего хозяина дальневосточной тайги, пропавшего из поля зрения специалистов больше года назад. На свою территорию он не заходил так долго что на ней стали хозяйничать его трехлетние отпрыски. Были все основания полагать что молодежь вытеснила патриарха с привычного места.

Однако, этой осенью фотоловушки расставленные учеными в Анюйском национальном парке вновь зафиксировали тигра на привычном месте. Детишки не стали спорить с отцом и уступили охотничьи угодья без боя. Мало того Чудовище опять сошелся с Красавицей – тигрицей, живущей неподалеку.

- Она уже приносила от него больше трех лет назад четверых тигрят. И все выжили, что бывает очень редко. На ловушках Красавица и Чудовище отметились вместе, и, с большой долей вероятности – самка вновь принесет потомство этой зимой, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Тигрица Красавица тоже не избежала фотоловушек Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

А вот у другой тигриной пары отец-сын конфликт еще не исчерпан и вполне может завершиться серьезными семейными разборками. Там отец тоже уходил по своим таежным делам и за это время его сын обосновался на участке матерого хищника в среднем течении Анюя богатом копытными.

- Молодой сынок даже посмел поставить свои метки на так называемом «почтовом дереве» (где звери оставляют следы своего присутствия) выше отцовских. Будто заявляя: «теперь я здесь хозяин». Подобный поступок – серьезное заявление, которое может привести к конфликтной ситуации. Ведь папаша сейчас в полтора раза крупнее своего детеныша, – делится информацией Алексей Готванский, сотрудник, собиравший информацию с фотоловушек.

"Почтовое дерево" при помощи которого тигры оставляют знаки своим сородичам Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Третий тигр-возвращенец – старый самец обосновался в урочище реки Мухе. Несколько лет назад рассказывают исследователи он получил серьезные ранения - кто-то в него дважды выстрелил.

- Одна пуля попала в лапу, вторая в живот, - рассказывает Алексей Готванский. - На фотокадрах было даже видно, как тигр подволакивал лапу. Два года он чахнул, а этим летом инспекторы национального парка видели его два раза на косе в нормальном состоянии, и на ловушках тигр отметился. Теперь он не хромает, прибавил заметно в весе, шерсть блестит и лоснится. Однако теперь людям лучше не попадаться в его поле зрения.

ИЗУЧАЯ ЖИЗНЬ ТИГРОВ

На днях Алексей завершил осеннюю экспедицию по учету амурских тигров в Анюйском национальном парке. Путешествие по тайге, сбор и изучение информации с расставленных фотоловушек заняло два месяца, зато теперь ученые могут составить достаточно полную картину того, как жили краснокнижные хищники этим летом и осенью.

- Всего мной взята информация с 72 точек национального парка, где расставлены фотоловушки. Конечно, ещё не все фотографии обработаны, но предварительные выводы уже можно сделать. Однозначно могу сказать, что прошлогодняя численность тигра в Анюйском национальном парке сохранилась, но не увеличилась, несмотря на то что в двух районах этой особо охраняемой природной территории появилось новое потомство – по два тигрёнка, – отметил Алексей Готванский.

Алексей Готванский устанавливает фотоловушки Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

По словам знатока Приамурской тайги в дикой природе тигры не любят «скученности». Они сами занимаются саморегуляцией численности - «лишние» особи просто уходят на другие территории. И кстати расселяться тиграм, обитающим на Анюе есть куда – хищники уходят в район имени Лазо, а в последнее время посматривают и в сторону Комсомольского заповедника, даже стали забредать его территорию. По данным ученых сейчас на территории национального парка «Анюйский» обитает, вместе с мигрирующими особями, около 30 амурских тигров.

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