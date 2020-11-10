Новые ограничения из-за COVID-19 ввели в Еврейской автономии

Масочный режим и социальная дистанция сохраняются Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Еврейской автономной области ввели дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Кафе и бары региона обязали работать до 23:00 часов. Людей старше 65 лет оставили на самоизоляции, масочный режим и социальная дистанция сохраняются.

Заведения общественного питания должны быть закрыты с 23:00 часов до 6:00 часов. Дезинфекцию помещений, оборудования и инвентаря необходимо проводить регулярно, а сотрудников обеспечить средствами индивидуальной защиты.

- Продолжат действовать и ограничения, введенные ранее. Бессрочный запрет на массовые, зрелищные и спортивные мероприятия остается в силе до особого распоряжения главы региона, - прокомментировали в пресс-службе правительства ЕАО.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохраняется до 23 ноября. Если человек идет на работу, то при себе у него должна быть справка по форме, утвержденная властями региона и подписанная начальством. Образец можно найти в приложении к постановлению губернатора ЕАО №334, опубликованном на официальном портале правительства области.