У Филиппы и Грома намечается свадьба, Золушка стала мамой: новые лесные истории из ЕАО Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Еврейской автономии появились свежие новости о тиграх. Если вкратце, то у Филиппы и Грома намечается свадьба, а Золушка стала мамой. Кроме того, в заказнике «Журавлиный» буквально вычислили тигрицу, чье пребывание впервые зафиксировали на заповедной территории.

В ПЕРСПЕКТИВЕ ТИГРИНАЯ СВАДЬБА

Очередная полевая экспедиция в Еврейскую автономную область прошла в конце октября. Среди ее участников были сотрудники МРОО «Центр «Тигр» и Службы охотничьего надзора ЕАО. Они побывали в заказниках «Дичун» и «Журавлиный», охранной зоне заповедника «Бастак» и бассейне реки Помпеевка. Также удалось собрать материал с фотоловушек, который, надо сказать, был лучше самого приятного сюрприза.

- Наконец-то мы увидели тигрицу Филиппу. Она не попадалась на фотоловушки почти два года. Зимой по найденным в ее местах обитания следам предполагали, что она жива, здорова и даже воспитывает тигренка, но фактического подтверждения не было. Сейчас сомнений нет - на снимках с фотоловушек действительно она, - прокомментировал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Тигр Гром Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

На территорию Филиппы начал захаживать сын известного тигра Бориса. Напомним, имя отпрыску выбирали всем миром и, в конце концов, сошлись на варианте Гром. Судя по кадрам с фотоловушек, они ходят одними тропами и оставляют запаховые «послания» на одних и тех же деревьях. Есть предположение, что эта парочка со временем встретится, а потом может и потомство появиться.

Напомним, Филиппа попала в реабилитационный центр в декабре 2015 года. Она была сильно истощена, 14 месяцев проходила реабилитацию, а в 2017 году вернулась в дикую природу. Сейчас, судя по снимкам с фотоловушек, тигрица выглядит упитанной и встречает холода в отличной физической форме.

Неизвестная тигрица Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Кстати, фотоархивы пополнили свежими снимками тигра Бориса, Лазовки и одной ранее не зафиксированной молодой самки. О последней специалисты могут сказать пока немного. Предположительно, это дочь одного из здешних тигриных семейств, начавшая самостоятельную жизнь.

ЗОЛУШКА СНОВА СТАЛА МАМОЙ

Тигрица Золушка стала мамой в третий раз. Она вместе с детенышем также попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Бастак» в конце сентября. На этой территории она обитает с момента выпуска в дикую природу, то есть с 2013 года. Первый раз она стала мамой в 2015 году, а спустя два года ученые зафиксировали у нее появление второго выводка.

Золушка с тигренком Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

- На основании фотоснимка ученые предположили, что детенышу Золушки почти год. Тигренок уже достаточно большой, но ему с матерью предстоит нелегкая зима. Но если они благополучно переживут все тяготы, то уже весной тигренок сможет начать взрослую и самостоятельную жизнь, - рассказал Сергей Арамилев.

К слову, появление у Золушки очередного потомства специалисты расценивают как факт того, что на особо охраняемой природной территории ей живется безопасно и комфортно. Отметим также, что на сегодняшний день общая численность полосатых кошек в Еврейской автономии составляет порядка 20 особей.

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