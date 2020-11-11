Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 11 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 11 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 18629. Из них вылечились 12194 человека, скончались 144. За последние сутки в регионе выявили 237 новых случаев заболевания. До данным на вечер 9 ноября, получают лечение 6156 человек, из них в стационаре 2520, амбулаторно 3636. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 9 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 192, в Комсомольске-на-Амуре - 7, в Хабаровском районе - 17, в районе имени Лазо - 7, в Ванинском районе - 8, в Верхнебуреинском районе - 3, в Вяземский районе - 1, в Совгаванском районе - 1, в Амурском районе - 1.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.