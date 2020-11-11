«Я всегда хотел помогать людям»: лучший инспектор пожарного надзора ДФО Альберт Мавринский

Старший инспектор Альберт Мавринский Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Мы продолжаем знакомить наших читателей с теми, кто ежедневно готов прийти на помощь в любой, даже самой сложной ситуации. Герой нашей сегодняшней публикации Альберт Мавринский - победитель конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по ДФО и обладатель второго места среди инспекторов России 2020 года.

- Я всегда хотел работать в пожарной охране, помогать людям, - рассказывает старший инспектор Альберт Мавринский. - Но изначально обстоятельства были против. После окончания школы я поступил в государственный технический университет города Комсомольска-на-Амуре по специальности «машиностроительное производство». Честно говоря, я об этом не жалею. Полученные в вузе знания оказывают существенную помощь и на службе.

Работа инспектора требует разнообразных знаний Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как отмечает старший инспектор Мавринский, профессия государственного инспектора по пожарному надзору предъявляет к человеку самые различные требования.

- Здесь нужно обладать техническим складом ума, так как приходится иметь дело с различного рода оборудованием, автоматикой, а также необходимы знания строительных конструкций, элементов и прочих технических моментов, - отмечает он. - Кроме того, инспектор должен владеть юриспруденцией, поскольку участие в судебных заседаниях, работа с судебными инстанциями, органами прокуратуры является важной частью нашей деятельности. Профессию юриста получил, когда уже работал в пожарном надзоре. И, конечно, инспектор - это прежде всего работа с людьми и для людей и их безопасности.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В пожарную часть Альберт Владимирович пришел не сразу. После окончания университета трудился на Амурском судостроительном заводе, потом на Комсомольском авиационном производственном объединении. Но как только появилась возможность прийти в пожарную охрану - долго не раздумывал. В 2010 году 26-летний Мавринский подал документы, прошел отбор и спустя несколько месяцев надел форму МЧС, став инспектором группы профилактики пожаров.

Важная часть службы - общение с людьми Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Однако важно не только добиться поставленной цели, но и ежедневно качественно выполнять свою работу. Ведь если случается беда, то, возможно, и потому, что не была качественно проведена профилактическая работа. А потому дел у старшего инспектора Альберта Мавринского хватает. Но любимая работа на то и любимая, чтобы делать ее с душой. Это отмечают и коллеги, и руководство.

- К служебным вопросам относится очень серьезно. При проверках объектов старается всегда подходить не поверхностно, а глубоко погружаясь в тему, детально разбирая каждый пункт. Это очень важно, особенно в учреждениях социальной сферы, где имеется массовое скопление людей. Альберт Владимирович проявляет принципиальность в вопросах безопасности и добивается устранения выявляемых нарушений, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому и Нанайскому районам Юрий Голубых. - Кроме того, он наставник для молодого поколения, которое приходит к нам в отдел. Делится своими знаниями, профессиональными навыками. А еще он хороший семьянин, активно занимается спортом, что также хороший пример для молодежи.

ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО

По словам самого Альберта Мавринского, секрет его успеха именно в том, чтобы делать то, что тебе интересно, подходить к решению задачи с разных сторон и всегда пытаться узнать что-то новое. Он убежден - если человек равнодушен к тому, что делает, то он занимается не своим делом.

- Служба в пожарном надзоре очень интересная, разносторонняя, поскольку нужно много знаний в различных областях, в которых довольно часто происходят изменения, - раскрывает он маленькие служебные секреты. - Нужно много общаться с людьми, от которых также узнаешь интересные вещи, расширяешь свой кругозор. Некоторым кажется, что в работе инспектора ничего сложного нет, но на самом деле это не так. С учетом своего опыта могу сказать, что требования к знаниям и умениям сотрудника в пожарном надзоре очень высоки, но тем интересней. И, конечно же, одна из самых важных частей в нашей деятельности - коллектив. Могу сказать, что это не менее важно, чем твои личные и профессиональные качества. Мне посчастливилось работать именно в таком коллективе, что в совокупности и дало такой высокий результат - победа в региональном этапе и второе место на конкурсе «Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России» в 2020 году по России. Жаль, что не первое, но зато есть к чему стремиться дальше.

Редакция «КП» - Хабаровск» поздравляет старшего инспектора Альберта Мавринского с победой и желает ему дальнейших успехов.