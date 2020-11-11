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Экономика

Проект по строительству теплиц на Дальнем Востоке получит поддержку от федерального правительства

Постановление, гарантирующее поддержку тепличного хозяйства, утверждено накануне Правительством России
Евгения МОЛОТОВА
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Председатель постоянного комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин выразил надежду на то, что принятые меры помогут установить в регионе более приятный инвестиционный климат

Председатель постоянного комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин выразил надежду на то, что принятые меры помогут установить в регионе более приятный инвестиционный климат

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На Дальнем Востоке России, в том числе и в Хабаровском крае, будут развивать собственное тепличное хозяйство. Еще в августе, во время рабочего визита председателя Правительства России Михаила Мишустина, по Дальнему Востоку вопрос об организации и развитию тепличного производства являлся одним из приоритетных. Именно во время той поездки премьер дал поручение разработать меры для поддержки производителей свежих овощей.

- Это важная составляющая агропромышленного комплекса - и с точки зрения продовольственной безопасности, и для повышения доступности свежих овощей для людей, - отметил он тогда. - Спрос на такую продукцию есть. В целом производство овощей в защищенном грунте в стране стабильно растет. Всего в теплицах в этом году ожидается рекордный урожай овощей - свыше 1,2 миллиона тонн. Но чем севернее, тем сложнее сельхозпроизводителям работать в этом секторе. В дальневосточных регионах уровень производства в теплицах вдвое ниже, чем в среднем по России. В этом я убедился лично, когда посещал Чукотку, Камчатку, Магадан и соседние субъекты Федерации. Именно поэтому дал поручение разработать механизм господдержки проектов по строительству и модернизации теплиц на Дальнем Востоке.

Итогом выданных поручений стало постановление правительства, в котором утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов: часть затрат будет возмещаться инвесторам в размере 20% фактической стоимости объекта.

По расчетам кабмина, такие меры позволят поддержать в тепличном хозяйстве инвестиционную активность и дадут возможность жителям региона покупать местные овощи по доступным ценам.

Напомним, летом текущего года депутаты Законодательной думы Хабаровского края направили обращение министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, в котором просят возобновить государственную финансовую поддержку по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте.

- Надеемся, что новые правила создадут благоприятные условия для привлечения инвесторов в край для реализации проектов в области тепличного овощеводства, и это повысит самообеспеченность региона овощной продукцией, - прокомментировал председатель постоянного комитета думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин.

Экономика: Бизнес

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