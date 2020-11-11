Депутаты Закдумы Хабаровского края направили предложения по закупкам лекарств в Правительство России Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Депутаты закдумы Хабаровского края направили в Правительство России ряд обращений и проектов федеральных законов, одобренных на октябрьском заседании регионального парламента. В их числе обращение к министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко. В нем парламентарии инициируют внесение изменений в порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2019 №1064н.

- В 2019-2020 годах больницы в крае столкнулись с рядом проблем при закупках лекарственных препаратов для медицинского применения конкурентными способами, предусмотренными №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок отдельных таких закупок достигает трех месяцев из-за особенностей формирования начальной цены единицы лекарственного препарата, - отметила Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета думы по вопросам социальной политики.

Согласно требованиям, начальную цену единицы лекарственного препарата определяет заказчик как минимальное значение цены из минимальных цен, рассчитанных им с применением как минимум трех из четырех методов. На практике закупки лекарств больницами в крае показывают, что большинство закупок по минимальным значениям начальной цены контракта и единицы лекарственного препарата признают несостоявшимися, так как на участие в таких закупках поставщики не подают заявки.

По итогам шести месяцев 2020 года государственные заказчики края разместили две тысячи 506 извещений о закупках лекарств на сумму 2 746 292 497 рублей. По результатам закупок заключили 1 318 контрактов. Не привели к заключению контрактов 1 188 процедур закупок лекарственных препаратов (47,4 %), из них не подано по окончании срока подачи заявок ни одной заявки по 1 108 процедурам закупок (44,2 %) (включая повторные процедуры). Основная причина отсутствия заявок на участие в закупках лекарств - цена, определенная в соответствии с пунктом 2 порядка, несопоставима с произведенными затратами на доставку лекарственных препаратов.

Чтобы устранить проблемы своевременной закупки лекарств, депутаты Хабаровского края предлагают упростить порядок формирования начальной максимальной цены, что повлечет совершение сделок через заключение контракта.