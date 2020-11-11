Михаил Дегтярев призвал аптечные сети в Хабаровском крае не взвинчивать цены на лекарства Фото: Правительство Хабаровского края

В условиях пандемии COVID-19 и сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом власти Хабаровского края каждый день мониторят ситуацию с лекарствами в аптеках. Препаратов в регионе достаточно, однако необходимо предупредить рост цен на них. Об этом шла речь на конференции с главами аптечных сетей, которую провел глава региона Михаил Дегтярев.

ПРИДЕРЖИТЕ ЦЕНЫ

Врио губернатора призвал крупные аптечные сети, в числе которых государственная «Фармация», с пониманием отнестись к складывающейся ситуации и воздержаться от того, чтобы взвинчивать цены в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Навстречу уже пошел «Дальхимфарм». Предприятие на десять процентов снизило отпускную цену на антибиотик левофлоксацин для поставщиков Хабаровского края. Упаковка таблеток стоит 580 рублей.

- Со своей стороны мы проработаем вопрос тарифов на транспортировку лекарств. Недопустимо, чтобы краевое государственное предприятие «Фармация» платило за доставку грузов в отдаленные населенные пункты государственной же компании «Хабавиа», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Вопрос «нулевых тарифов» поручил оперативно проработать глава края. Причем это касается не только «Фармации», но и коммерческих поставщиков - там, где государственных аптек в настоящее время нет.

ОТКУДА ДЕФИЦИТ?

Дефицит некоторых лекарств для лечения COVID-19 вызван несколькими факторами, считают специалисты минздрава Хабаровского края. Во-первых, - это увеличение спроса на лекарства, во-вторых, - трудности с запуском маркировки препаратов, переоборудование заводов и сопутствующие проблемы.

Ну и третья причина - рост затрат фармпроизводителей, связанный с маркировкой, привел к необходимости перерегистрации цен на жизненно важные лекарства и, соответственно, временному уменьшению их в обороте.

Но не только высокая заболеваемость является причиной дефицита ряда лекарств. Активно и про запас препараты скупают здоровые люди. Лекарства, которые применяются при лечении коронавируса, отпускаются по рецепту врача.

Отметим, в понедельник краевому министерству здравоохранения поставили задачу ускорить обеспечение бесплатными лекарствами от COVID-19 пациентов. Это позволит избежать паники среди жителей региона и быть уверенными, что никто не останется без помощи в период пандемии.

По словам представителей минздрава, лекарства начнут выдавать бесплатно ковидным больным уже со следующей недели.