Мой бизнес. Единый государственный реестр недвижимости

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Росреестр завершил масштабную работу по переходу всех субъектов России на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН). Система, суть которой в объединении баз данных об объектах недвижимости на всей территории РФ, в Хабаровском крае внедрена почти три года назад. Она объединила данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

О всех преимуществах нового подхода в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола рассказали и. о. руководителя Росреестра по Хабаровскому краю - Валерий Константинович Горшенёв, директор ООО «Центр юридической защиты предпринимателя» - Елена Анатольевна Кедя и генеральный директор ООО «Максимум» - Ирина Михайловна Беляева.