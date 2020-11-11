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Радио «Комсомольская Правда»

Мой бизнес. Единый государственный реестр недвижимости

Прямой эфир 11 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Фото: Сергей ПЯТКОВ

Росреестр завершил масштабную работу по переходу всех субъектов России на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН). Система, суть которой в объединении баз данных об объектах недвижимости на всей территории РФ, в Хабаровском крае внедрена почти три года назад. Она объединила данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

О всех преимуществах нового подхода в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола рассказали и. о. руководителя Росреестра по Хабаровскому краю - Валерий Константинович Горшенёв, директор ООО «Центр юридической защиты предпринимателя» - Елена Анатольевна Кедя и генеральный директор ООО «Максимум» - Ирина Михайловна Беляева.

Ирина Беляева, генеральный директор ООО «Максимум»

Ирина Беляева, генеральный директор ООО «Максимум»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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