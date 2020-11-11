За день специалисты МЧС в Хабаровском крае спасли пять человек

За день специалисты МЧС в Хабаровском крае спасли 5 человек Фото: ДВРПСО МЧС России

ВМЕРЗЛИ В ОЗЕРО

В Ульчском районе на озере Дыльма два рыбака попали в ледовую ловушку. Сами мужчины из поселка Тыр, приехали на озеро порыбачить, но не учли, что погода может резко измениться. Они заплыли на середину озера, а к вечеру водоем покрылся тонким льдом - лодка вмерзла, а идти по льду было нельзя - вес взрослого человека он не выдерживал.

За день специалисты МЧС в Хабаровском крае спасли 5 человек Фото: ДВРПСО МЧС России

Мужчинам пришлось заночевать в лодке - так себе лагерь, учитывая, что температура воздуха ночью упала до -15 градусов. Утром рыбаки дозвонились до спасателей и рассказали о своем бедственном положении. Пока экипаж готовился вылететь на помощь, добытчики решили самостоятельно пробиваться к берегу. Понемногу ломая лед, они смогли все-таки выйти на сухое место, тем не менее помощь им все равно требовалась - до ближайшего населенного пункта было не менее 20 километров.

За день специалисты МЧС в Хабаровском крае спасли 5 человек Фото: ДВРПСО МЧС России

Перед тем как вылететь, командир экипажа еще раз связался с попавшими в беду рыбаками. Мужчины подтвердили свое местонахождение, а спасатель уточнил, к какому примерно времени им необходимо будет развести костер - ориентир, по которому их обнаружат с вертолета. Взяв на борт четырех спасателей-десантников, Ми-8 в 10 утра вылетел в район поисков. В 13 часов рыбаки были обнаружены, и началась спасательная операция.

За день специалисты МЧС в Хабаровском крае спасли 5 человек Фото: ДВРПСО МЧС России

- Сложность спасательной операции заключалась в том, что в данном районе нет места для посадки вертолета, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Поэтому командир экипажа опустился на минимально возможную высоту над берегом озера и завис над землей. Спасатели помогли рыбакам подняться на борт. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Винтокрылая машина доставила незадачливых добытчиков прямиком в родное село, где замерзших рыбаков сдали на руки родственникам.

За день специалисты МЧС в Хабаровском крае спасли 5 человек Фото: ДВРПСО МЧС России

БЕЗ ТОПЛИВА НА РЕКЕ

Второй вызов поступил спасателям из Нанайского района, где в беду также попали рыбаки. Трое мужчин на катере отправились на протоку Анжор, и у них закончилось топливо. Ситуация аховая - холодает, двигаться они не могут, а до ближайшего населенного пункта около 30 километров.

- По уточненным данным, в лодке находилось трое мужчин 1964, 1978 и 1994 годов рождения, - поделились информацией в региональном управлении МЧС. - Они смогли связаться с родственниками и друзьями, с просьбой доставить им топливо. Однако ввиду наступления темного времени суток это могло представлять опасность для их жизни и здоровья. В ходе дальнейшей беседы установлено, что рыбаки вышли на реку подготовленными, и у них есть все необходимое для ночевки на берегу.

За день специалисты МЧС в Хабаровском крае спасли 5 человек Фото: ДВРПСО МЧС России

Утром к рыболовам выдвинулись спасатели и инспекторы ГИМС. Мужчин обнаружили и вместе с катером доставили в Троицкое. К счастью, за время ночевки никто не пострадал.

- Не все происшествия на воде в осенне-зимний период заканчиваются благополучно, - предупреждают спасатели. - Выход на акваторию в это время таит все много опасностей. Так, например, осенний лед очень острый и может порезать баллон резиновой лодки, а металлическая может попасть в ледовый затор или вмерзнуть в ледовое покрытие. Также опасность представляют низкая температура воды и сильный порывистый ветер. При ошибке во время вождения или технической неисправности лодки эти факторы могут привести к гибели людей.

Также в ведомстве напомнили, что на всей территории края навигация для маломерных судов была закрыта еще 5 ноября.