Из-за коронавируса в Хабаровском крае рано закрываются ночные клубы, а «Амур» играет без зрителей

Срок ограничительных мер не установлен, «до особого распоряжения», - значится в документах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае растет число заболевших COVID-19. Число людей, у которых нашли опасную инфекцию, уверенно перевалило за 18,6 тысячи человек, а в сутки коронавирус диагностируют у нескольких сотен жителей региона. В связи с этим в крае введены ограничения, чтобы снизить заболеваемость. Наистрожайшее условие - соблюдать масочный режим ради безопасности своей и своих близких. Срок ограничительных мер не установлен, «до особого распоряжения», - значится в документах.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19 ВВЕДЕНЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ:

- студенты вузов, колледжей и техникумов с 21 октября ушли на удаленное обучение. На «дистанционке» учащиеся будут получать знания один месяц. Такие меры позволят снизить число контактов между людьми. Форму обучения школьников выберут их родители вместе с властями и Роспотребнадзором.

- рестораны, кафе, бары, боулинг, ночные клубы, а также караоке, дискотеки и другие развлекательные заведения и точки общепита работают строго до 23:00 часов. Открывать свои двери заведения должны не раньше 6:00 часов.

- с 11 ноября из-за сложной эпидемиологической обстановки временно не работают музеи и библиотеки. Ранее закрыли театры, филармонии и цирки. Заполняемость залов в кинотеатрах не должна превышать 30 процентов.

- массовые мероприятия с численностью участников более 50 человек запрещены. Если людей меньше, то все должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра. Игры хоккейных клубов «Амур» и «СКА-Нефтяник» проходят без зрителей.

- временно приостановлено проведение выставок, культурных, досуговых, развлекательных и других мероприятий, где предполагаются зрители. Лектории и мастер-классы можно проводить онлайн.

- людям старше 65 лет, беременным и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Работодателей призывают, по возможности, отпустить часть коллектива на удаленную работу.