Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 12 ноября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро 12 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 18877. Из них вылечились 12426 человек, скончались 145. За последние сутки в регионе выявили 248 новых случаев заболевания. До данным на вечер 10 ноября, получают лечение 6291 человек, из них в стационаре 2520, амбулаторно 3771. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 10 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 142, в Комсомольске-на-Амуре - 3, в Хабаровском районе - 19, в Нанайском районе - 35, в Охотском районе - два, в Верхнебуреинском районе - один, в Вяземском районе - восемь, в Николаевском районе - 28, в районе имени Лазо - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.