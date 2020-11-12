Изменения в Лесной кодекс РФ помогут кочевым пчеловодам Хабаровского края

Пчеловоды выполняют еще одну очень важную работу: сохраняют популяцию пчел, без которых природу ждет катастрофа Фото: Олег УКЛАДОВ

Пчеловодство в Хабаровском крае – одна из перспективных отраслей пищевой промышленности. Однако, помимо тяжелого труда и погодно-климатических сложностей, кочевые пчеловоды сталкиваются еще и с административными барьерами.

За сезон «кочевникам» приходится два-четыре раза перемещать пасеки – туда, где выше медосбор. Просто так прийти на поляну и поставить там ульи нельзя, нужно провести ряд процедур, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

- Порядок предоставления лесных участков для ведения сельского хозяйства – а пчеловодство относится к сельхозотраслям – довольно затратный и трудноисполнимый для граждан, - объяснил Виктор Лопатин, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. – Лесной участок необходимо размежевать и поставить на кадастровый учет. Часто возникают проблемы, связанные с согласованием границ участка с другими лесопользователями.

Виктор Лопатин: «Нужно пойти навстречу пчеловодам» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Ко всему прочему, кочевой пчеловод согласно действующему законодательству должен предоставить «проект освоения лесов». Для большинства пчеловодов составление такого документа становится непреодолимым барьером. У людей не хватает ни должных знаний, ни времени. Все эти сложности приводят к тому, что кочевое пчеловодство становится некомфортным и невыгодным.

- Мы, депутаты краевой думы, считаем, что нужно пойти навстречу пчеловодам, упростить для них порядок пользования лесами, - прокомментировал Виктор Лопатин. - Не нужно предоставлять им лесные участки, заставляя людей проходить массу разрешительных процедур. Если наша законодательная инициатива будет одобрена, то регионы сами смогут выделять пчеловодам участки. Ничего нового изобретать не нужно: есть механизм регулирования отношений в части заготовки гражданами дров и сбора дикоросов для собственных нужд.

Законопроект, отметил Виктор Лопатин, был разработан еще весной этого года и был направлен на экспертизу в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. Комиссия рекомендовала доработать документ, что и сделали краевые парламентарии. Обновленный проект закона направлен в Государственную Думу и принят в работу комитетом по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.