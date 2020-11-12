Как работают ЗАГСы в Хабаровском крае во время пандемии: обновленная информация на 12 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия в очередной раз внесла корректировки с работу ЗАГСов. В целом работа учреждений продолжается – специалисты по-прежнему выдаются свидетельства о рождении и установлении отцовства, браке и разводе, смерти, перемене имени, легализации актов гражданского состояния для вывоза за пределы России и другие документы. От оперативности выдачи документов государственного образца, внесения актовых записей в ЕГР ЗАГС зависит своевременное оформление государственных пособий, выплат и социальной помощи гражданам.

- На сегодняшний день все 24 отдела ЗАГС края и краевой комитет продолжают предоставлять полный спектр государственных услуг гражданам. При этом в работу учреждений в Хабаровске внесли изменения в связи с напряженной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

Перенесли регистрацию рождения из отдела ЗАГС Железнодорожного района в другие четыре ЗАГСа краевой столицы:

- отдел ЗАГС администрации Хабаровска, адрес: улица Пушкина, 62, телефон: 31-32-64-41 и 22-76-64;

- ЗАГС Индустриального района, адрес: улица Дзержинского, 46а, второй этаж, телефон: 75-40-53;

- ЗАГС Кировского района, адрес: улица Дзержинского, 46а, первый этаж, телефон: 75-40-52;

- ЗАГС Краснофлотского района, адрес: улица Стрельникова, 28, телефон: 73-01-89.

Отметим также, что в ЗАГСах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, Николаевского, Охотского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов посетителей принимают только по предварительной записи. Жителей просят с пониманием отнестись к этой мере, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Записаться на прием можно по телефону отдела ЗАГС.