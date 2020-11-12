Держись, дед: Неравнодушные люди спасли рыбака, провалившегося под лед в Еврейской автономии Фото: Социальные сети

Происшествие произошло на реке Тунгуска, в районе 44 створа, рядом с Даниловкой - там обычно любят сидеть любители подледного лова. В последнюю неделю в регионе подморозило, реки стали покрываться льдом, и, вооружившись снастями, рыболовы потянулись на свои излюбленные места.

Отправилась посмотреть - что там со льдом - и компания Ивана (имя изменено по его просьбе - прим.ред.). Того, кто стал автором видео спасения ушедшего под лед рыбака. Проверив обстановку на своем месте, отправились на 44 створ, там, где выход из залива.

- Как сердцем чувствовал - надо туда поехать, - рассказывает Иван. - Если бы немного промедлили, дело бы точно кончилось плохо. Если бы нас на берегу не оказалось, дед бы утонул - 100 процентов.

На месте увидели двух пенсионеров, сидящих на недавно схватившемся льду у берега. Компания подъехала и завела обычный для рыбаков разговор - клюет - не клюет. Клева не было, и второй мужчина собрался и ушел, а главный герой ролика остался на льдине.

- Вижу, лодочники едут, - продолжает Иван. - Сначала шли на малом ходу, а около бровки, когда начали рядом с дедом проходить, дали газу и погнали вверх по Тунгуске. Волна поднялась большая и стала лед от берега отрывать. Мы сидим в машине: «Дед, - кричу, - лед от берега оторвало»! Он быстро подскочил, давай свой скарб собирать. Я кричу: «Беги быстрее»! И второй волной лед весь покрошило, припай весь на мелкие куски разломало. Дед как встал со стульчика, так и ушел под лед с головою.

Компания довольно быстро сориентировалась: подбежали к берегу, нашли веревку, стали бросать тонущему рыбаку, но длины не хватало. Тот еще держался на плаву, вцепившись в край льдины, но силы пенсионера покидали. Тогда взяли буксировочный трос, связали, и после нескольких попыток пенсионеру удалось намотать конец троса на руку. Так его и вытащили.

- Сам дед был на машине и сразу побежал переодеваться и греться, - делится впечатлениями Иван. - Мы его чаем отпаивали, от водки он отказался - за рулем все-таки. Мужика, конечно, трясло - он четыре минуты провел в ледяной воде. Потом все-таки оклемался, вроде все нормально с ним.

Те самые виновники происшествия, поломавшие лед волной, встали неподалеку, по оценке Ивана, метрах в двухстах. Непонятно было, видели ли они, что натворили, или нет, но на помощь прийти не спешили. Мало того, недавно по льду на другой берег перебралась еще одна группа рыбаков, теперь они оказались там без возможности переправиться назад.

- Потом, когда лодочники пошли назад, мы стали им кричать: «Вы что наделали?» Они удивились, сказали, что не видели ничего. Заявили, что деда в беде не бросят, даже телефон у него взяли. А тех мужиков, которые с той стороны остались, они потихоньку перевезли на наш берег, - вспоминает Иван.

В общем, разошлись миром. К счастью, все завершилось благополучно, тем не менее МЧС предупреждает - время для зимней рыбалки еще не настало, лед слишком тонкий и может представлять нешуточную опасность для всех, кто осмелится на него выйти.