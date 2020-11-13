Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 13 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 13 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 19138. Из них вылечились 12634 человека, скончались 145. За последние сутки в регионе выявили 261 новый случай заболевания. До данным на вечер 12 ноября, получают лечение 6359 человек, из них в стационаре 2458, амбулаторно 3801. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 12 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 222, в Хабаровском районе - 13, в Бикинском районе - 11, в Совгаванском районе - два, в районе имени Лазо - три, в Нанайском районе - три, в Ванинском районе - два, в Вяземском районе - пять.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.