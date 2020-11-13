«По зову сердца»: Елена Нестеренко, лучший дознаватель Государственного пожарного надзора Хабаровского края о работе, семье и о том, как совместить несовместимое

Лучший дознаватель Государственного пожарного надзора Хабаровского края – 2020, капитан внутренней службы Елена Нестеренко Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Мы продолжаем цикл материалов о людях, выбравших своим жизненным кредо девиз МЧС «Предотвращение, спасение, помощь». Сегодня редакция «КП» - Хабаровск» предлагает своим читателям знакомство с человеком уникальной профессии. Знакомьтесь: лучший дознаватель Государственного пожарного надзора Хабаровского края - 2020, капитан внутренней службы Елена Нестеренко.

СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО

Расследование пожаров - дело непростое. Огонь нередко уничтожает все следы, и поэтому главное в работе дознавателя - внимание к деталям. Любая мелочь, любое слово очевидца может прояснить картину произошедшего, так что дознавателю приходится складывать ее из мельчайших деталек. И вот уже второй год подряд Елена Нестеренко делает это лучше всех в Хабаровском крае.

- В Государственном пожарном надзоре МЧС я служу с 2011 года, - рассказывает Елена Нестеренко. - До этого три года, с момента окончания Института ДВЮИ МВД, работала следователем в Министерстве внутренних дел России.

Не только расследования, но и профилактика Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как признается капитан Нестеренко, на выбор ее профессии повлияли друзья семьи.

- У нас были друзья семьи из МВД, мне они всегда казались очень милыми, веселыми, приятными, - вспоминает с улыбкой она. - И, конечно, форма. Я смотрела на девушек в форме и мечтала быть одной из них, бороться с преступностью.

Мечта Елены осуществилась, в 2008 году она закончила Дальневосточный юридический институт - «школу милиции».

- Конечно, реальность несколько отличается от того, что показывают в сериалах или пишут в книгах, но главное дело - это расследование преступлений, - говорит Елена. - В расследовании пожаров есть своя специфика, ведь по большей части это деяния, совершенные по неосторожности. Важно точно установить причины, восстановить весь ход пожара, определить степень вины подозреваемых.

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

За последний год Елена Нестеренко уже рассмотрела 29 сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. А сколько их было за девять лет! Есть и такие, что запомнились капитану Нестеренко.

- Конечно, погибшие всегда запоминаются, - говорит она. - И первое дело тоже помнишь всю жизнь. Но мне особенно запомнился пожар, виновником которого был житель Узбекистана. Мужчина приехал в Хабаровск в 1993 году. Завел здесь семью, двоих детей, где-то жил, где-то работал. И при этом не имел абсолютно никаких документов. Ни паспорта, ни справок, вообще ничего. Как он рассказал, когда приехал, договорился с каким-то человеком, который обещал сделать паспорт. Отдал за это пять тысяч рублей. В 93-м году хорошие деньги. А человек тот пропал. В миграционную службу он идти побоялся. Так и жил, пока не стал виновником пожара. Мы связались сначала с миграционными службами и МВД Узбекистана и общими усилиями выправили ему документы. И, знаете, он был только рад такому исходу.

Иногда проще предотвратить преступление, чем его расследовать Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как и у любого человека, у Елены есть не только работа, но и жизнь вне ее. Семья, любящий муж, двое детей-школьников. Есть любовь к приготовлению вкусных блюд и домашней выпечки. Есть курсы видеосъемки и видеомонтажа, которые она посещает онлайн. Есть и новая мечта.

- Одиннадцать лет я занималась танцами, - говорит она. – Оставила занятия, когда появились дети. Сейчас мечтаю вернуться.

Думаю, и эта мечта у Елены сбудется. Ведь в ее профессии лучшими назначают не за красивые глаза. Определяя победителя, комиссия учитывает и высокий профессиональный уровень претендентов на это звание, и знания законодательства и нормативно-правовых актов, и навыки и умения в организации межведомственного сотрудничества с другими надзорными органами. Всего этого у Елены Нестеренко с избытком.