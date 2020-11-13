Онлайн-трансляция родительского собрания в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 ноября, состоится Краевое родительское собрание. Его проведет Министерство образования и науки края в онлайн-режиме. Начало мероприятия в 17:00.

- Среди актуальных вопросов работа образовательных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, родительский контроль горячего питания в школах, использование цифровых технологий для повышения качества образования, - прокомментировали в пресс-службе краевого министерства образования.

Присоединиться к собранию могут все желающие. Для этого достаточно перейти по ссылке или смотреть прямую трансляцию на сайте «КП»-Хабаровск».