За призыв и поддержку: священнослужителей и блогеров из разных уголков страны штрафуют за высказывания о Хабаровске

Случаи произошли в Кемерово, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суды в разных регионах России назначили штрафы местным жителям за высказывания в поддержку стихийных акций протеста в Хабаровске. Такие случаи произошли в Кемерово, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.

КЕМЕРОВО

Одному из последних штраф назначили пастору протестантской церкви Андрею Матюжкову. В своей проповеди на YouTube он рассуждал о радикальных течениях в религии и заговорил о Хабаровске. Суд усмотрел в видео слова, направленные «против определенных групп населения, выделенных по социально-конфессиональному признаку». Также в постановлении говорится, что пастор «призывает к политическому активизму по аналогии с массовыми несанкционированными акциями в Хабаровске с целью свержения существующей власти».

В начале ноября местный блогер снимал видео на свой YouTube-канал. В ролике он сказал о Хабаровске и Конституции, что суд расценил как неуважение к верховному закону страны. Приговор - штраф 30 тысяч рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Сотрудница городской стоматологии Кристина Альтшулер выложила в TikTok видео, в котором высказывается о Хабаровске. У ролика было 189,5 тысячи просмотров и 31 тысяча лайков. Девушку признали виновной по статье «Организация несанкционированного митинга» и назначили штраф в 20 тысяч рублей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В августе ростовчанин снимал видео, в котором рассуждал о ситуации в Хабаровске. Парня признали виновным по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» кодекса об административных правонарушениях. Наказание - штраф 75 тысяч рублей.

ШТРАФЫ ЗА ПЛАКАТЫ

Такие случаи происходили по всей стране. Штрафовали не только простых жителей, но и депутатов и даже священнослужителей. Так, в Хабаровске священник вышел с портретом арестованного экс-главы края Сергея Фургала. Его признали виновным в создании помех движению на несогласованной акции и назначили штраф в 15 тысяч рублей.