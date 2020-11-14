Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 14 ноября 2020 года

64 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Хабаровского края Фото: Ольга КИВА

По состоянию на утро 14 ноября 2020 года в Хабаровском крае выявлено 264 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Подавляющее число случаев – 255 зафиксировано на территории Хабаровска. 24 случая – на территории Хабаровского района. 5 случаев в Совгаванском районе, 3 в Бикинском и по одному в Комсомольском, Вяземском и Николаевском районах. Большинство заболевших относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет.

Всего с начала пандемии на территории Хабаровского края зафиксировано 19402 случая Covid-19.

12741 человек выздоровел, 6516 находится на лечении, из них в стационаре 2533, из них 21 человек в тяжелом состоянии, 19 на ИВЛ, амбулаторное лечение проходят 3983. 145 человек скончались. Такую информацию дает краевой минздрав.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.