В правительстве ЕАО обсудили судьбу девочки, пострадавшей от рук своего отца Фото: Правительство ЕАО

История годовалой малышки, которую желая досадить сожительнице жестоко избил собственный отец, затронула сердца людей по всей стране. Не остались в стороне и власти ЕАО. Накануне происшествие обсудили на заседании правительства автономии. В совещании приняли участие представители полиции и прокуратуры, уполномоченный по правам ребенка и специалисты профильных ведомств.

Как рассказали сотрудники полиции, проблемы в семье назревали давно. И участковый, и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних бывали в гостях у нерадивых родителей. Поступали жалобы от соседей, а младшая дочь уже помещалась в специальное учреждение на тот момент, пока ее мать проходила лечение от туберкулеза. Однако, на учете в качестве неблагополучной семья до настоящего времени не стояла.

По словам правоохранителей ранее семья уже попадала в их поле зрения Фото: Правительство ЕАО

Восьмого ноября, изрядно приняв на грудь, глава семьи закатил своей второй половине скандал, обвиняя в измене. Не ограничившись словами, мужчина взялся воспитывать возлюбленную кулаками. Как рассказала следователям сама женщина, она выскочила из квартиры и вызвала полицию.

Убедившись, что жертва сбежала, мужчина выместил зло на годовалой дочери, не стесняясь присутствием шестилетнего сына. К тому времени как на помощь подоспел участковый, буян успокоился. Факт нанесения побоев малышке мать, по неустановленным причинам решила скрыть. Девочку положили в постель, укрыли одеялом, а сотруднику правопорядка сказали – дочка спит. Желая убедится в этом, страж порядка поднял одеяло и ужаснулся – у ребенка холодели ноги. Прибывшие врачи оперативно госпитализировали девочку, у которой диагностировали перелом ноги и повреждение мягких тканей. А ее родителями занялись следователи.

- На сегодняшний день жизни девочки ничего не угрожает, - рассказал главный врач областной детской больницы Дмитрий Борисенко. – Ориентировочно в течение недели она будет переведена на амбулаторное лечение.

Правда, скорее всего в специальное учреждение. Агрессивный родитель помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». А мать…

- В рамках недавнего рейда сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили мать девочки, - отметили в надзорном органе. - На момент визита она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Из семьи был изъят второй ребёнок, на данный момент он помещен в социальное учреждение.

По словам заместителя председателя правительства ЕАО Валерия Жукова в отношении обоих родителей готовятся документы для лишения их родительских прав. Фото: Правительство ЕАО

По словам заместителя председателя правительства ЕАО Валерия Жукова в отношении обоих родителей готовятся документы для лишения их родительских прав.

- При принятии решения изъять из семьи второго ребенка основополагающим фактором стало поведение матери, - отметил он. - Предварительно мы видим нарушения в работе органов профилактики, также на них указывает и областная прокуратура. Ошибки вскоре будут установлены и исправлены для недопущения подобных случаев в будущем. Дополнительной помощи в лечении пострадавшего ребёнка медицинской организации не требуется. Выписан из больницы ребенок будет скорее всего уже в социальное учреждение.