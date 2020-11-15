Авиакатастрофа под Нельканом: в Хабаровском крае 15 ноября вспомнили о трагедии трехлетней давности Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровском крае 15 ноября 2020 года вспомнили о жертвах жуткой авиакатастрофы. Напомним, в этот день в 2017 году под поселком Нелькан Аяно-Майского района рухнул пассажирский самолет. Со слов очевидцев происшествия, неожиданно машина сделала резкий рывок в воздухе и рухнула в небольшой лесок перед аэродромом. Когда спасатели и аэродромные техники добежали до места катастрофы, выяснилось, что все взрослые, находившиеся на борту самолета, погибли. Чудом выжила только четырехлетняя девочка – Жасмина.

По данному инциденту правоохранители провели тщательную проверку. По версии следствия, летчики, пилотировавшие злосчастный Л-410, в авиапроисшествии не виноваты, напротив - они всеми силами старались предотвратить катастрофу. Несмотря на то, что это был один из самых опытных экипажей в «Хабаровских авиалиниях», сделать ничего не удалось.

Согласно информации, предоставленной экспертами МАК, у самолета, заходившего на посадку, досрочно автоматически включился режим реверса одного из двигателей, то есть винт стал вращаться в обратную сторону. Скорость машины сразу упала, она камнем рухнула вниз.

Имена пилотов Игоря Шумакова и Александра Зуева, которые в тот роковой день находились за штурвалом, присвоили самолетам. Торжественная церемония прошла 9 января 2020 года. Это событие совпало с празднование 90-летия гражданской авиации.

Также ранее сообщалось, что ребенка буквально спасла педагог-психолог поселковой школы Ольга Лапоникова. Она сопровождала девочку во время полета. Женщина тщательно пристегнула маленькую Жасмину к креслу, а во время падения прикрыла ребенка собой. Девочку накрыло спинкой предыдущего сидения, а тело учительницы предохранило от повреждений. Позже Ольгу Лапоникову наградили медалью «За спасение погибавших».

Несмотря на трагические события, Жасмина выздоровела. Во время крушения она повредила ногу. К слову, она не боится летать на самолетах.

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