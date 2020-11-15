На нервах и силе воле: хабаровский «Амур» победил «Авангард» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После обидного поражения от минского «Динамо» хабаровский «Амур» ждал в гости омский «Авангард» - команду собранную, волевую и нацеленную на победу. Подопечные Боба Хартли способны на многое - чего стоит их камбэк с «Сибирью», когда в третьем периоде омичи не только отыграли одну заброшенную новосибирцами шайбу, но и забросили еще три своих.

«Амур» же во время паузы пополнился четырьмя новыми форвардами, и Сергей Светлов решил обкатать их в этом матче. Кстати, в стартовом сеноставе омского «Авангарда» в Хабаровск приехал и Наиль Якупов, начинавший этот сезон в цветах дальневосточного клуба. Нападающий явно горел желанием доказать своей бывшей команде что стоит гораздо больше, чем за него выручили «тигры».

На нервах и силе воле: хабаровский «Амур» победил «Авангард» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Поединок начался очень бодро, однако вначале явного преимущества ни одна, ни вторая команды не имели. Все измелилось на 18 минуте матча, когда, контратакуя к воротам омичей вырвался Владимир Михасенок, который обошел защиту и оставил шайбу Дмитрию Архипову. Тот мощным броском вбил снаряд в ворота гостей. Ставка Светлова на новичков сыграла.

Второй гол в ворота «ястребов» «тигры» забили в начале второго периода, который обычно хабаровская команды проводит не очень хорошо. Но, судя по всему, тренерскому штабу «Амура» удалось решить проблему «дальней скамейки», да и физические кондиции игроков подтянулись. На этот раз отличился Александр Полунин – 2:0.

На нервах и силе воле: хабаровский «Амур» победил «Авангард» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

«Тигры» бились отважно, но 29 минуте все-таки пропустили гол, причем хабаровская команда играла в меньшинстве. Алексей Потапов подхватил отставленную партнером шайбу и со второй попытки поражает ворота «Амура». «Амур» по-прежнему ведет, но остается самое сложное удержать счет в третьем периоде. А именно по игре в последней двадцатиминутке «Авангард» один из лучших в лиге.

Опасения оправдались – «Авангард» буквально навалился на ворота Евгения Аликина, пытаясь отыграться во чтобы то не стало. Тигры держались и показывали зубы. Игра шла на встречных курсах практически без остановок. Установка Светлова – не удаляться была нарушена на 53 минуте. Сначала на скамейку штрафников отправился Томаш Зогорна, затем Дмитрий Лугин.

На нервах и силе воле: хабаровский «Амур» победил «Авангард» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В какой-то момент хабаровчане остаются три в пять. Неимоверными усилиями безудержный натиск «Авангарда» удалось сдержать, а голкипер хабаровчан наверняка заслужил звание лучшего игрока этого матча. «Тигры» дотерпели и буквально выгрызли победу у «ястребов» - 2:1.

- Не имеет значения сколько голов мы забили – важна победа, отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – Хороший противник, хорошая в целом игра была – интересная, напряженная. Ребятам всем комплимент. Всем линиям и атаки, и обороны и вратарям – большое спасибо за победу.

На нервах и силе воле: хабаровский «Амур» победил «Авангард» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Это не конец истории с омским «Авангардом», уже во вторник на льду «Платинум-Арены» состоится матч-реванш дальневосточников и сибиряков. Игра обещает быть не менее напряженной чем сегодня, жаль только что зрителей на трибунах все так же не будет.

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