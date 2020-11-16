Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 16 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 16 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 19943. Из них вылечились 12943 человека, скончались 146. За последние сутки в регионе выявили 271 новый случай заболевания. До данным на вечер 15 ноября, получают лечение 6863 человека, из них в стационаре 2652, амбулаторно 4211. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 15 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 203, в Хабаровском районе - восемь, в Комсомольске-на-Амуре - три, в Комсомольском районе - 15, в районе имени Лазо - четыре, в Вяземском районе - 14, в Нанайском районе - 12, в Бикинском районе - семь, в Николаевском районе - 11.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.