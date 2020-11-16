«Рейдерский захват Хабаровской краевой типографии» - много шума из ничего

Здание Хабаровской краевой типографии - старейшего печатного производства в городе : ФОТО с сайта Хабаровской краевой типографии

Хабаровская краевая типография - лакомый кусочек. Неудивительно, что попробовать ее на вкус в разные времена пытались многие. Неприглядные слухи и не менее неприглядная правда: на старейшем в Хабаровском крае печатном производстве далеко не всегда все было благополучно. Случались и нерадивые управленцы, загонявшие типографию в миллионные долги, и откровенные растратчики, и мастера своего дела, вытаскивающие ее из сложной финансовой ситуации. Да что там говорить, 124 года - немалый срок для любого предприятия. Вспомнить хотя бы намерение краевого правительства продать типографию с молотка в 2017 году. Изначально Фонд имущества хотел устроить аукцион, потом просто конкурс. В итоге затея кончилась пшиком. Желающих вложиться в перспективное, но переоцененное предприятие не нашлось. Контрольный пакет остался на руках краевого правительства.

И вот, на выходных телеграмм-каналы и социальные сети запестрели сообщениями, общая суть которых сводилась к следующему: пока генеральный директор Евгений Есин борется с ковидом, на его место прибыл новый директор, собирающийся все и всех поменять. Называют и имя варяга - Константин Яниев. Личность его весьма примечательна. Константин Яниев работал телеоператором в Ванино, позднее переехал в Хабаровск, занимал должность помощника главы краевого МЧС, был первым замначальника главного управления информполитики губернатора и правительства края. А в конце 2015 года Константин Яниев сменил Владимира Чернышова на посту руководителя председателя комитета по печати и массовым коммуникациям Хабаровского края. Словом, человек многих талантов и несомненных достоинств. Но вот правдивы ли инсайды из социальных сетей? Отчасти да - согласно реестру Константин Владимирович Яниев значится в должности врио директора Хабаровской краевой типографии. Но и Евгения Есина от должности никто не освобождал.

- Я остаюсь генеральным директором Хабаровской краевой типографии, - рассказал он по телефону корреспонденту «КП» - Хабаровск». - Я только вышел с больничного, сейчас снова вникаю в дела. Слухи комментировать не буду.

Казалось бы, а так ли важно, кто займет директорское кресло? Но не тут-то было. Пользователи соцсетей уже усмотрели в действиях краевого правительства политический подтекст. Дело в том, что именно в краевой типографии печатаются избирательные бюллетени, а значит, по мнению некоторых комментаторов, в ходе грядущих губернаторских выборов возможны махинации непосредственно с бюллетенями в момент их производства. Назвать такое предположение компетентным нельзя.

- Начнем с того, что печатается определенное количество бюллетеней, которые потом принимаются специальной комиссией, в которую входят и члены избирательной комиссии, и представители политических партий, - рассказал Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края. - Помимо того, что печать идет на специальной бумаге, количество которой тоже лимитировано, в зависимости от уровня выборов на каждый бюллетень наклеивается специальный знак, ставится печать участка. Без всего этого бюллетень действителен не будет - просто бумажка.

То есть версия «политологов из соцсетей» не имеет под собой основания. Также несостоятельна и версия о том, что печатное производство хотят подмять под себя «ушлые москвичи». Константин Яниев - наш соотечественник. Да и пресловутая «рука Дегтярева» не причем. И все же, зачем собственник решился на замену руководителя типографии? С этим вопросом корреспондент «КП» - Хабаровск» обратился в комитет по печати и массовым коммуникациям Хабаровского края.

- Насколько я знаю, Константин Яниев исполняет обязанности временно исполняющего обязанности генерального директора Хабаровской краевой типографии на время болезни действующего руководителя Евгения Есина, - рассказала Елена Фомина, заведующая сектором по работе с организациями и хозяйственными обществами комитета по печати и массовым коммуникациям Хабаровского края. - Информации о том, что он заменит Евгения Олеговича на этом посту, нет.

И что же выходит? Никакого рейдерского захвата не было, а была маленькая кадровая перестановка? Выходит, так.