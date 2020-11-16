По следам прошлого Нового года: праздничная история хабаровчанки, заставшей праздник в Питере Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год к нам мчится. Праздник совсем скоро ворвется в наши дома, и, несмотря на пандемию, принесет много счастья и радости. А пока есть время, одни готовятся к торжеству, другие вспоминают, как отмечали предыдущие праздники. Например, Елена Т. поделилась своей необычной историей - Новый год однажды ей довелось отпраздновать в Санкт-Петербурге.

- Я была студенткой, училась заочно в одном из питерских вузов. Получилось так, что одна из сессий выпала на конец декабря - начало января. Учиться было тяжело, - смеется Елена. - На уме только один вопрос: «Как и с кем отметить», а тут экзамены один за другим.

Елена тогда жила в общежитии в Пушкине, до Питера минут 30 на электричке. Сначала жильцы решили отметить по-студенчески - поставить на стол, кто что может, ну и, исходя из этого, праздновать. Однако же за час до Нового года началось брожение мыслей, появилось дикое желание рвануть на Дворцовую площадь. Благо электрички ходили допоздна.

ВПЕРЕД К НОВОМУ ГОДУ

Раз уж намерение появилось, да и получится ли отпраздновать Новый год в Питере еще раз - неизвестно, в общем рванула Елена на электричке в город, а заодно и прихватила с собой пару сокурсников. В городе надо было пересесть в метро. Чтобы на нем добраться до места назначения, ушло еще полчаса. Пока вниз спустились, пока нашли нужную платформу, пока доехали.

- До боя курантов оставалось несколько минут, когда мы с друзьями буквально убегали из метро. Это больше походило на массовый психоз. Видимо, другие пассажиры тоже не хотели встречать Новый год под землей, поэтому старались выбраться из метро, обгоняя друг друга даже на эскалаторах, - со смехом вспоминает Елена.

В общем, выбравшись на улицу с общим потоком пассажиров, Лена и ее друзья устремились в сторону Дворцовой. Это был самый настоящий марафон, где конкурировать приходилось со временем. Секунды щелкали, на горизонте уже Дворцовая, народу тьма. И как только они прибежали, в небе над площадью появились первые раскаты салюта. На фоне Зимнего дворца они смотрелись сказочно.

МОРОЗНО, КАК В ХАБАРОВСКЕ

Правда, в ту ночь было так же морозно, как и в Хабаровске. Поэтому периодически заходили в ближайшие кафе, чтобы погреться. Видимо, такой же тактики придерживались и другие празднующие, потому что в помещениях всегда находились свободные места. Потом были прогулки по городу до утра.

- Питер в Новогоднюю ночь был великолепен, ярок и неповторим. Встретили первый в наступившем году рассвет практически на берегу Невы. К тому моменту все уже были немного уставшие и слегка замерзшие, но расстаться с волшебным ощущением праздника не могли, - вспоминает Лена.

Кстати, 2 января был экзамен, который сдавать ну совсем не хотелось, но пришлось.

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