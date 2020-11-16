Ежегодно по 1,3 миллиарда рублей на здравоохранение Хабаровского края - итоги визита Михаила Дегтярева в Москву

Ежегодно по 1,3 миллиарда рублей на здравоохранение Хабаровского края – итоги визита Михаила Дегтярёва в Москву Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край - регион дотационный, и если без финансовой поддержки федерального центра выживать еще удается, то развиваться увы, нет. Поэтому Михаилу Дегтяреву как руководителю края приходится задействовать все свои связи (а их у него за время работы в Госдуме образовалось немало), чтобы обеспечить финансирование важнейших отраслей, необходимых для нормальной жизни в Приамурье.

Причем Дегтярев старается не просто обеспечить региону разовую финансовую помощь из Москвы, но выстраивает системную работу с федеральными органами власти. При помощи серии рабочих встреч ему уже удалось заручиться поддержкой высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций. Такая тактика позволила сдвинуть с мертвой точки значительную часть проблем региона и дополнительно привлечь в него десятки миллиардов рублей.

На прошлой неделе врио губернатора опять побывал в Первопрестольной, где провел целую серию важных для Хабаровского края встреч. В частности после его разговора с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, в котором затрагивались вопросы модернизации первичного звена системы здравоохранения в Хабаровском крае, была достигнута договоренность, что регион в течение трех лет ежегодно будет получать по 1,3 миллиарда рублей.

С недавно назначенным министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Дегтярев договорился о том, что ведомство в рамках единой субсидии в следующем году выделит региону 9 миллиардов рублей на модернизацию объектов инфраструктуры, социальной сферы и благоустройство городов.

- С главой Росводресурсов Дмитрием Кирилловым Михаил Дегтярев обсудил вопросы строительства гидрозащитных сооружений и расчистки русел рек, - рассказали в правительстве Хабаровского края. - Дегтяреву удалось договориться о дополнительных средствах, которые придут в край - и в Комсомольск-на-Амуре, и в другие населенные пункты.

Глава Росавиации пообещал руководителю Хабаровского края поддержать расширение маршрутной сети и сохранить субсидии на авиаперевозки для всех авиакомпаний, работающих на территории региона.

- С руководителем Государственной транспортной лизинговой компании Михаилом Полубояриновым обсудили программу обновления воздушного флота компании «Хабавиа», - отметили в правительстве региона. - Кроме того, ГТЛК финансирует достройку двух паромов, которые построены и спущены на воду на Амурском судостроительном заводе.

Результаты для одной поездки впечатляющие. Это, между прочим, показывает, что федеральный центр заинтересован в развитии Хабаровского края. Почти каждая встреча, которую инициирует Дегтярев, приводит к вполне конкретным измеримым результатам. Это говорит о том, что Москва всегда была готова помогать Хабаровскому краю, однако у региона не было своего лоббиста и защитника интересов на федеральном уровне.