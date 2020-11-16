В Хабаровском крае блогера подозревают в убийстве слишком шумного гостя

Шумные компании в подъездах - настоящий бич многоэтажек Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

На минувших выходных у жителей одного из домов по Аллее Труда в Комсомольске-на-Амуре выдалась беспокойная ночь. Некие граждане зашли в подъезд, где устроили посиделки. Вели себя довольно шумно, что в итоге стоило жизни одному из них. А теперь - по порядку.

Широкую огласку довольно примитивная криминальная история получила из-за того, что в ней, как утверждают в соцсетях, активную роль сыграл местный блогер-пранкер, 27-летний Кирилл П. По словам очевидцев, Кирилл всего лишь хотел отдохнуть, когда в подъезде поднялся шум. Он вышел на площадку и попросил компанию вести себя потише. Те, видимо, не признав известного блогера, не только не вняли его просьбе, но и поколотили. Избитый парень зашел в свою квартиру и вышел уже с оружием в руках - травматическим пистолетом. Прозвучали два выстрела, обе пули попали в одного из шумевших. Сразу стало тихо: пострадавший скончался на месте.

Повторюсь, это версия, разлетевшаяся по соцсетям. Действительно ли стрелявший и блогер - одно и то же лицо, подтвердить через официальные источники не удалось. В понедельник Следственный комитет по Хабаровскому краю заявил о задержании 27-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, обвиняемого в убийстве.

- По версии следствия, ночью 14 ноября 2020 года в подъезде жилого дома, расположенного в городе Комсомольск-на-Амуре, обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в грудь 36-летнему мужчине. Потерпевший скончался на месте, - сообщил Илья Гудков, пресс-секретарь ведомства. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Иных подробностей в Следкоме не сообщили - интересы следствия не позволяют. Видно, что детали произошедшего в доме, где живет блогер, и трагедии в «подъезде жилого дома» очень схожи. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.