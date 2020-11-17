Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 17 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 17 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 20212. Из них вылечились 12985 человек, скончались 147. За последние сутки в регионе выявили 269 новых случаев заболевания. До данным на вечер 16 ноября, получают лечение 7080 человек, из них в стационаре 2717, амбулаторно 4363. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 16 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 221, в Комсомольском районе - восемь, в Верхнебуреинском - один, в Хабаровском районе - 13, в Комсомольске-на-Амуре - 12, в Ванинском районе - два, в Нанайском районе - один, в районе имени Лазо - три, в Амурском районе - один, в Ульчском районе - три, в Николаевском районе - четыре.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.