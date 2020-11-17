Кинолог-спасатель и его аляскинский маламут заняли второе место на «Кубке северного легиона» в Хабаровском крае

Кинолог-спасатель и его аляскинский маламут занял второе место на «Кубке северного легиона» в Хабаровском крае Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровском крае ездовой спорт становится уже традиционным видом состязаний, понятно, что наш регион - это не Камчатка и не Чукотка, но в Хабаровском крае есть где развернуться любителям маламутов, хаски и прочим самоедам.

В этот раз на Большом Уссурийском острове собрались около 50 спортсменов, выступавших в разных дисциплинах. Юлиан Самарин - кинолог Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и большой любитель собак - выступал вместе со своим аляскинским маламутом Дакаром в скоростной категории: «велосипед - одна собака».

Кинолог-спасатель и его аляскинский маламут занял второе место на «Кубке северного легиона» в Хабаровском крае Фото: ДВРПСО МЧС России

Трасса была не самая легкая - бездорожье, распутица и прочие прелести хабаровской осени. Тем не менее на трассе Юлиан и Дакар обошли двоих соперников и уступили лишь одному - отцу Юлиана. Проигрыш составил всего шесть секунд. В итоге им досталось «серебро» в квалификационных состязаниях по ездовому спорту (бесснежные дисциплины) «Кубок «Северного Легиона» в ранге квалификации РКФ (Российская Кинологическая Федерация).

- Как я пришел к этому? Моя мама заслуженный кинолог, в нашем доме всегда были собаки. Большие, умные, добрые, надежные, я вырос с ними, - рассказывает Юлиан Самарин. - Потом учеба, семья, работа… Но мысль о собаке никогда не покидала меня. И вот однажды, по воле случая, оказался в гостях у одних людей. Пока общался с ними, обратил внимание, что в дверь из соседней комнаты кто-то постоянно ломится - не скребется, а именно ломится. Кто-то большой. Я спросил. Хозяйка открыла дверь, и я увидел … волчицу. Очень красивую. Она радостно бросилась ко мне, встала на задние лапы, передними уперлась мне в грудь. Это был аляскинский маламут. Я понял, какую собаку хочу. Стал просматривать видео, читать книги, изучал эту породу. Собака «космическая», необычная, с характером! Главное - нельзя ее ломать под себя, но и ей не позволять брать верх над собой. Если понял это и смог, у тебя будет офигенный друг! Полтора года я шел к этой породе.

Кинолог-спасатель и его аляскинский маламут занял второе место на «Кубке северного легиона» в Хабаровском крае Фото: ДВРПСО МЧС России

Одним «волком» Юлиан не ограничился - сейчас у него живут сразу два аляскинских маламута - Дакар и Флэш, компанию им составляет колли Крисс. А вот у родителей сразу пять собак. Клуб «Стая Амура» был создан силами семьи Юлиана и их друзьями в 2016 году.

За четыре года Юлиан и Дакар завоевали более десятка наград в различных соревнованиях и третий разряд по ездовому спорту. В настоящее время готовятся к зимнему спортивному периоду, когда проходят гонки на нартах в собачьих упряжках.