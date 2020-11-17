Омский «Авангард» взял реванш за недавнее поражение победив «Амур» со счетом 3:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Получив в воскресенье обидную пощечину от хабаровского «Амур», омский «Авангард» выспался убрав джет лаг, встряхнулся и вышел на матч-реванш собранным и полным сил. Тем не менее счет в этом матче открыли именно хозяева.

На четвертой минуте забивает Томаш Зогорна, ассистирует его брат – Гинек. Голкипер гостей был бессилен. Первую десятиминутку «Амур» провел, просто великолепно переигрывая омичей практически по всем параметрам.

Но лидер он на то и лидер чтобы не расклеиваться после первой же пропущенной шайбы, а начать свою игру. На 11 минуте во время атаки «Авангарда» защита «Амура» забыла про Сергея Толчинского, и тот конечно же наказал хозяев буквально вколотив шайбу в ворота Евгения Аликина.

В самом конце периода Вилле Пока получает 2 минуты за подножку и «Амур» получает преимущество во втором игровом отрезке – большинство. Мало того на 55 секунде второго периода за задержку игры штраф получает голкипер «Авангарда» Игорь Бобков, за него на скамейку садиться Алексей Потапов.

А Александр Хохлачев отправляется отбывать двухминутный командный штраф за неспортивное поведение. «Амур» получает тотальное преимущество на площадке. Надо забивать – условия самые подходящие. Но это «Авангард», отоборонявшись команда усиливает нажим и на 24 минуте Кирилл Семенов выводит свою команду вперед.

Светлов берет видеоповтор по мнению тренерского штаба «Амура» шайба была заброшена из положения вне игры. К сожалению, судьи опровергают это предположение и теперь уже «Амур» получает штрафные 2 минуты.

На 27 минуте увеличивает отрыв «Авангарда» Вилле Поке. Легионер каким-то чудом попадает в угол, казалось бы, полностью перекрытый вратарем «Амура», шайба буквально проскальзывает в ворота – 1:3. Шансы хабаровчан отыграться становятся все меньше.

В Третьем периоде «Амуру» удалось отыграть только одну шайбу и тот в самом конце встречи сняв вратаря и вшестером устремившись на штурм ворот Бобкова. К сожалению, сравнять счет за оставшиеся 55 секунд хозяевам не удалось.

- Игра была интересной, содержательной и очень напряженной, - отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – Был брак, но ребята играли с самоотдачей до последней секунды. Немного времени нам не хватило. Переломным стал тот момент, когда мы играли пять на три почти две минуты и не смогли забить. Этот момент очень неудачно отразился на остальной игре. Тем не менее ребята показали и характер, и силу и до конца боролись.

Следующим соперником «Амура» в домашней серии магнитогорский «Металлург». Матч состоится в этот четверг на льду «Платинум-Арены».

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