Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 18 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 18 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 20485. Из них вылечились 13111 человек, скончались 147. За последние сутки в регионе выявили 273 новых случая заболевания. До данным на вечер 17 ноября, получают лечение 7227 человек, из них в стационаре 2721, амбулаторно 4506. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 17 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске – 251, в районе имени Лазо - два, в Хабаровском районе - восемь, в Николаевском районе - один, в Бикинском районе - один, в Нанайском районе - восемь, в Комсомольске-на-Амуре - один, в Вяземском районе - один.

За последние сутки в регионе выявили 273 новых случая заболевания ФОТО: скрин Яндекс.статистика

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.