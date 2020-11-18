Прокуратура Хабаровска защитила право ребенка-инвалида на получение бесплатных лекарств

Решением Центрального районного суда г. Хабаровска исковые требования прокурора удовлетворены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Хабаровска обратилась с жалобой женщина - мать ребенка-инвалида. В своем обращении хабаровчанка указала на нарушение прав на обеспечение лекарствами ее несовершеннолетнего сына, которому требовался дорогостоящий препарат.

- Установлено, что несовершеннолетний является ребенком-инвалидом с диагнозом «спинальная мышечная атрофия второго типа», - прокомментировала Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации. - Ребенку требуются на первый год лечения шесть флаконов препарата «Спинраза» («Нусинерсен»), в дальнейшем - по три флакона до выздоровления.

Стоимость одного флакона препарата составляет почти восемь миллионов рублей, а общая сумма затрат на лекарственное обеспечение ребенка-инвалида только за первый год терапии составляет 48 миллионов рублей.

Исходя из положений федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», федерального закона «Об обязательном медицинском страховании» и ряда других нормативно-правовых актов дети-инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатное получение всех лекарственных средств, включенных в перечень лекарственных препаратов. Руководствуясь этими законами, прокурор города Хабаровска подал иск о возложении на министерство здравоохранения Хабаровского края обязанности обеспечить несовершеннолетнего лекарственным препаратом в необходимом количестве.

- Решением Центрального районного суда города Хабаровска исковые требования прокурора удовлетворены, - рассказала Анна Исаева. - На сегодняшний день ребенок обеспечен шестью флаконами препарата на первый год лечения.