Уголовник надругался над таксисткой в Биробиджане и сбежал в Хабаровск

Подозреваемого задержали в Хабаровске ФОТО: пресс-служба УМВД России по ЕАО

Урожайной на уголовщину выдалась в этом году осень в Еврейской автономии. Еще не утих отгремевший на всю страну скандал с отцом, избившим свою годовалую дочь, как правоохранителям пришлось разбираться в другой криминальной истории.

Заявление о том, что в больницу обратилась молодая женщина со множественными резаными ранами, поступило в отдел полиции города Биробиджана от врачей одного из медицинских учреждений города. Прибыв на место, правоохранители услышали от потерпевшей ее историю.

Молодая жительница Биробиджана подрабатывает частным извозом, и накануне вечером она подвозила мужчину-пассажира. Прибыв по указанному в заказе адресу, последний предложил ей вступить в интимную связь. Получив отказ, мужчина достал нож, нанес ей множественные резаные раны и, угрожая убийством, совершил сексуальное насилие, после чего скрылся.

- В ходе работы по данному происшествию полицейские установили личность подозреваемого, - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева. - Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж 32-летний житель Биробиджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что злоумышленник может находиться в городе Хабаровске.

Операцию по задержанию фигуранта провели совместно оперативники Хабаровска и их коллеги из ЕАО. В итоге мужчина был задержан и доставлен в МО МВД «Биробиджанский». В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. б. части второй статьи 131 УК РФ - «Изнасилование».