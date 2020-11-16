В Хабаровский онкоцентр поступило новое современное оборудование

В Хабаровский краевой онкологический центр поступило новое оборудование. Специальный микроскоп нестандартных больших размеров поможет повысить качество диагностики онкозаболеваний в патологоанатомическом отделении. Современная техника была передана в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение».

«На смену традиционным микроскопам сейчас приходят цифровые, сканирующие микроскопы. Это такие системы, которые позволяют отсканировать и оцифровать все, что есть на этом препарате и просматривать, уже не глядя в микроскоп, а сидя за компьютером и просматривая препарат на мониторе», — рассказал эксперт по оборудованию Михаил Спиридонов.

Специалисты патологоанатомического отделения изучают анализы пациентов, ткани пораженные онкологией. Врач просматривает препараты под микроскопом и ставит диагноз.

«Это стандартные гистологические препараты, с которыми работает патолог. У камеры есть специальная кассета для стекол, туда стекла помещаются. В кассете данной модели 25 стекол, и мы можем одновременно поставить в сканер 10 кассет. То есть общая емкость прибора на загрузку может быть 250 стекол», — объяснил Спиридонов.

Эксперт добавил, что благодаря такой технике обработать одно стекло с фрагментами ткани можно всего за одну минуту. На старых микроскопах пришлось бы изучать анализ несколько часов.

Помимо этого современная техника позволяет сразу выгружать изображение с микроскопа в профессиональную сеть и консультироваться с другими медиками.

«Мы получили микроскоп, который позволяет мгновенно получить изображение в улучшенном качестве и увеличенном количестве. Это изображение моментально поступает в сеть, и мы можем практически сразу консультировать его с другими клиниками, с другими специалистами по всему миру», — рассказал главный врач Хабаровского краевого центра онкологии Евгений Шапиро.

Чтобы провести консилиум врачам теперь не обязательно встречаться лично, достаточно зайти в единую программу, где уже имеются результаты обследований пациента, оцифрованные изображения с приборов наблюдения, а архив с данными доступен в любое время.

Напомним, что с 2019 по 2024 годы в России действует национальный проект «Здравоохранение», одним из его ключевых направлений является программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». В рамках этого проекта запланировано переоборудование онкологических диспансеров по всей стране и привлечение в них квалифицированных кадров.